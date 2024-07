Renato Veiga está a caminho do Chelsea. O clube londrino chegou a acordo com o Basileia, por 14 milhões de euros, tal como avançou o jornalista Fabrizio Romano, e confirmou o Maisfutebol.

Veiga assinará contrato até 2032 com os londrinos. O defesa-central, formado no Sporting, será oficializado no Chelsea ainda esta semana. O Basileia já informou que o atleta foi autorizado a ausentar-se dos trabalhos da equipa para tratar do seu futuro.

O Sporting terá direito a 10 por cento da transferência, cerca de 1,4 milhões de euros, tal como o Maisfutebol anunciou aquando da transferência do jovem para o Basileia.

Renato Veiga completará 21 anos no dia 29 de julho. Disputou 26 jogos pelo Basileia na temporada passada, depois de ter estado nos alemães do Augsburgo por empréstimo do Sporting, em 2022/23.