Vasco Seabra falou à BBC sobre a transferência de Mateus Fernandes para o Southampton, que foi oficializada esta terça-feira.

Em declarações à rádio britânica, o técnico deixou rasgados elogios às características do atleta, não só como jogador, mas também como pessoa. Recordar que Vasco Seabra orientou o médio na última temporada, enquanto treinador do Estoril, sendo que Mateus Fernandes foi um dos grandes destaques dos «canarinhos», juntamente com Rodrigo Gomes, que saiu para o Wolverhampton neste defeso.

«É muito bom rapaz, humilde e com muito talento. É muito fácil falar de um jogador com tantas qualidades e que encaixam perfeitamente no que é a Liga Inglesa. É um jogador muito agressivo e potente, com uma excelente habilidade de cobrir muito espaço em campo. Consegue correr muitos quilómetros por jogo, trabalha muito para a equipa e é capaz de jogar perto da primeira fase de construção. Além disso também é competente em zonas mais ofensivas, já que é forte no transporte de bola de trás para a frente. Sinto que a ida para a Liga Inglesa é o passo certo para a carreira dele, sobretudo para o crescimento enquanto atleta», começou por referir.

«Em Portugal, conseguiu destacar-se contra equipas como o Benfica ou o FC Porto. Comparam-no bastante ao Matheus Nunes e eu acho que têm muitas semelhanças, mas acredito que ele é capaz de jogar em mais zonas do terreno do que o Matheus Nunes», acrescentou.

Além de Mateus Fernandes, Vasco Seabra abordou ainda a mudança de Evanilson do FC Porto para o Bournemouth, que pode render aos azuis e brancos 47 milhões de euros (37 milhões a pronto e 10 milhões mediante objetivos).

«Evanilson? Acredito que também vá criar um grande impacto no campeonato inglês, já que consegue combinar a parte tática com a capacidade física e a dedicação. É um avançado muito móvel, comprometido com o jogo e que ajuda a equipa na fase defensiva».