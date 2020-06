O dérbi de Merseyside, que coloca frente a frente Everton e Liverpool, tem o hábito de ser rico em emoção, fruto de uma rivalidade centenária.

Também por isso, a expectativa para este regresso da Premier League três meses depois da paragem era elevada. Mas saiu furada.

Com André Gomes a titular, o jogo arrastou-se de forma quase penosa durante 90 minutos.

Ao ponto de um dos momentos mais emocionantes da partida ter acontecido… antes do apito inicial. O protagonista foi Sadio Mané que revelou vontade em excesso de voltar aos jogos, esquecendo-se que o primeiro apito do árbitro era para que os jogadores pusessem um joelho no chão, em homenagem a George Floyd, assassinado nos EUA por um polícia.

De resto, o jogo fez-se sem grandes oportunidades de golo e com a bola quase sempre longe das balizas.

Foi mesmo preciso esperar 80 minutos para se ver a primeira oportunidade de golo digna desse registo. Calvert-Lewin surgiu na área do Liverpool a rematar de calcanhar para defesa apertada de Alisson e Tom Davies rematou ao poste na recarga.

Tirando esse lance, pouco houve de emoção. Mesmo que o Liverpool soubesse que em caso de vitória ficava com a possibilidade de se sagrar campeão já nesta segunda-feira, caso o Manchester City perdesse com o Burnley.

Assim, os adeptos do Liverpool terão de esperar mais uns dias para voltar a festejar um título que lhes foge há 30 anos.