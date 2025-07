Gabriel Heinze, antigo futebolista do Sporting, vai reforçar a equipa técnica do Arsenal, liderada por Mikel Arteta.

O antigo defesa, internacional pela argentina em 72 ocasiões, é o eleito pelo treinador espanhol para suceder a Carlos Cuesta, que deixou o clube londrino para assumir o comando dos italianos do Parma. A informação é avançada pela publicação The Athletic.

Aos 47 anos, Heinze acumula experiências no banco como treinador do Godoy Cruz, do Argentinos Juniors, do Vélez Sarsfield, do Atlanta United e do Newell’s Old Boys.

Enquanto futebolista, teve uma curta passagem pelo Sporting no início de uma carreira que o levou a representar alguns dos principais clubes do futebol europeu, como o PSG, o Manchester United ou o Real Madrid, antes de terminá-la no Newell’s Old Boys, clube onde havia completado a formação.

