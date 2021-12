Diogo Dalot não ficou insensível a uma publicação nas redes sociais, em que um pai partilhou o momento em que deixava Old Trafford com o filho, após este ter sido atingido por uma moeda no jogo do Man. United com o Arsenal, na última quinta-feira. Na fotografia, o pequeno fã dos red devils surge visivelmente desanimado e a colocar gelo na cara, onde foi atingido.

«Levei o meu filho para o seu primeiro jogo do Manchester United hoje à noite e tivemos que sair mais cedo porque ele foi atingido por uma moeda dos fãs do Arsenal», escreveu o pai da criança.

A resposta do jogador português chegou esta terça-feira. Além de lamentar o episódio, Dalot convidou o jovem adepto para assistir a um jogo dos red devils e aproveitar o espetáculo.

«Lamento saber que o seu filho teve que passar por tudo isso. Espero que ele esteja bem agora! Estou muito feliz por convidá-los para o nosso próximo jogo em casa para que o seu filho possa realmente aproveitar o que é o futebol», disse o lateral.

I’m sorry to hear that your son had to go through all that.. Hopefully he is okay now! I’m more than happy to invite you both for our next home game so your son can really enjoy what football is about ❤️

Can you provide me a contact so I can speak with you? https://t.co/mHAQdf7f6a