O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, tem dois jogadores nomeados para melhor jogador da temporada na Liga inglesa.

Chris Wood e Morgan Gibbs-White integram a lista, que não conta com portugueses e tem três jogadores do campeão Liverpool – Ryan Gravenberch, Mohamed Salah e Virgil van Dijk. Alexander Isak, avançado do Newcastle, também foi nomeado, assim como Bryan Mbeumo, extremo do Brentford e Declan Rice, médio do Arsenal.

O vencedor vai ser anunciado na próxima semana, após uma combinação dos votos dos adeptos com as escolhas de um painel de especialistas.

Salah é o grande favorito a arrecadar o prémio. O internacional egípcio lidera destacadamente a lista de melhores marcadores, com 28 golos, mas é também o primeiro na tabela de assistências, com 18 passes para golo.