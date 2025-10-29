Eden Hazard, que realizou épocas de grande nível ao serviço do Chelsea entre 2012 e 2019, é um dos eleitos deste ano para integrar o Hall of Fame da Liga Inglesa.

Formado no Lille, onde foi nomeado como melhor jogador da Liga francesa em duas ocasiões (2010/11 e 2011/12) e onde conquistou a Liga e a Taça em 2010/11, o extremo belga reforçou o Chelsea a troco de 35 milhões de euros em 2012.

Durante o período que esteve em Londres, foi a grande figura dos «blues» na maior parte do tempo, tendo feito 110 golos e 88 assistências em 352 jogos.

Ao serviço do Chelsea conquistou duas Ligas inglesas (2014/15 e 2016/17), duas Ligas Europa (2012/13 e 2018/19), uma Taça de Inglaterra em 2017/18 e uma Taça da Liga inglesa em 2014/15. Foi ainda eleito o melhor jogador da Premier League em 2014/15, época em que foi orientado por José Mourinho.

Num vídeo partilhado pela conta oficial da Premier League nas redes sociais, a propósito da eleição de Hazard para o Hall of Fame, é possível ouvir algumas declarações de José Mourinho a respeito do atleta que orientou entre 2013 e 2015.

«Olá Eden. Muitos parabéns por seres o mais recente jogador a integrar o Hall of Fame da Premier League. Eu sei, tu sabes, todos sabem que tu pertences aí. Tu és um dos mais fantásticos jogadores que eu alguma vez treinei e já agora, obrigado pela minha última Premier League», disse o atual treinador do Benfica.

Depois do Chelsea, seguiu-se uma transferência milionária para o Real Madrid por 120,8 milhões de euros.

O desempenho do belga na capital espanhola não foi o que se esperava, muito por conta de sucessivas lesões, que não lhe permitiram sequer aproximar-se do nível que tinha apresentado no Chelsea.

Em quatro temporadas no Real Madrid, Eden Hazard realizou apenas 76 jogos e fez somente sete golos e 12 assistências.

Em 2023 e após terminar a ligação com o clube espanhol, decidiu pendurar as chuteiras com apenas 32 anos.

Fez ainda parte da melhor geração de sempre do futebol belga, juntamente com craques como De Bruyne, Lukaku, Courtois ou Mertens, contudo nunca chegou a vencer qualquer competição pela seleção.