O Everton goleou este sábado o West Bromwich Albion por 5-2 em jogo da segunda jornada da Premier League.

Com André Gomes titular e João Virgínia no banco dos toffees e Matheus Pereira titular no West Brom. O ex-jogador do Sporting até esteve envolvido logo no primeiro golo do jogo, ao fazer o passe para Diangana abrir o marcador logo aos 10 minutos.

Mas o jogo ainda tinha muito para contar e o marcador não teria descanso. Calvert-Lewin fez o empate aos 31 minutos, de calcanhar, num lance que ainda foi alvo de análise do VAR e tardou alguns minutos a ser validado.

Depois, ao minuto 44, foi a vez de James Rodríguez se estrear a marcar pelo Everton, com um belo remate de fora da área, que colocou os toffees em vantagem no jogo pela primeira vez.

Ainda antes do intervalo, o WBA ainda viria a sua situação piorar, já que Gibbs foi expulso por agressão a James.

A abrir a segunda parte, a jogar com menos um, o West Brom ainda recuperou a esperança, graças a um golaço de Matheus Pereira, de livre.

Mas Michael Keane fez o 3-2 aos 54 minutos e Calvert-Lewin voltou a marcar, aos 62 e 66 minutos, fechando o marcador em 5-2.

O Everton somou assim a sua vitória em dois jogos na Premier League esta temporada. O recém-promovido West Brom ainda não somou qualquer ponto.