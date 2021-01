A Premier League vai ter duas substituições adicionais em casos de comoção cerebral durante um jogo, já a partir da próxima semana.

Em comunicado, a federação inglesa informou que o período experimental para começar a aplicar a medida vai iniciar-se a 6 de fevereiro, depois de esta já ter sido aprovada pelo International Board (IFAB), entidade que regulamenta as regras no futebol.

Esta norma abrange os jogos da Premier League, a partir da 23.ª jornada, mas também da Taça de Inglaterra e do primeiro e segundo escalões do futebol feminino.

Assim, além das tradicionais três substituições [Inglaterra não adotou as provisórias cinco deste tempo de pandemia], cada equipa terá a possibilidade de realizar mais duas, em caso de se verificar uma comoção cerebral.

A introdução desta regra começou a ser discutida quando os ex-benfiquistas Raúl Jiménez e David Luiz chocaram de forma violenta no Arsenal-Wolverhampton.

O mexicano dos Wolves teve de ser operado, depois de lhe ter sido diagnosticada uma fratura craniana. O avançado ainda não voltou aos relvados após esse incidente, a 29 de novembro.

No início do mês, a FIFA também anunciou que vai testar substituições adicionais de jogadores em casos de concussão real ou suspeita no Mundial de clubes, que se realiza entre 01 e 11 de fevereiro, no Qatar.