Os dois filhos de Diogo Jota vão subir ao relvado do Anfield Road no Liverpool-Wolverhampton do próximo sábado, acompanhados pelas mascotes dos dois clubes. A informação foi avançada pelo jornal britânico The Times.

O malogrado futebolista representou os dois clubes em Inglaterra, que se defrontam pela primeira vez desde o acidente de viação que vitimou o internacional português, bem como o irmão André Silva, em julho deste ano.

De recordar que a esposa de Diogo Jota, Rute Cardoso, e os seus dois filhos, Dinis e Duarte, marcaram presença, em agosto, nos jogos de abertura de Liverpool e Wolverhampton da primeira jornada da Premier League.

A partida entre Reds e Wolves está agendada para o próximo sábado (15h00), em Anfield Road, e é referente à 18.ª ronda da Liga inglesa.