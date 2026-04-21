Pep Guardiola fez a antevisão da deslocação do Manchester City ao terreno do Burnley, para a 34.ª jornada da Premier League. O técnico espanhol falou sobre a necessidade de manter o foco e deu novidades sobre as baixas para o encontro de quarta-feira.

«Acho que Rodri não vai estar pronto, veremos se recupera a tempo da meia-final da Taça de Inglaterra frente ao Southampton. O Rúben Dias ainda não está pronto», revelou Guardiola.

O treinador dos cityzens abordou ainda a recente vitória frente ao Arsenal e a corrida pelo título da Liga inglesa. «Conversámos imediatamente a seguir o jogo. Não podemos perder o foco. O Arsenal está no topo da liga e, neste momento, seria o campeão. Ambas as equipas sabem que não podem perder pontos porque depois vai ser difícil de recuperar», afirmou.

O Manchester City joga, na quarta-feira, frente ao Burnley, na primeira das seis "finais" que restam disputar da Liga inglesa. O jogo está marcado para as 20h00.