O físico imponente de Adama Traoré é uma das suas imagens de marca, mas o que é demais…

É isso que pensa, pelo menos, Nuno Espírito Santo, seu treinador no West Ham, que considera mesmo que o avançado «deveria evitar o ginásio».

«O físico e a genética dele são incríveis, mas já lhe disse que não pode ir. É algo que ele precisa de perceber, que já está a levantar peso demais. Ele vai fazer trabalho preventivo no ginásio, mas não vai levantar pesos pesados», disse o treinador português.

O comentário foi feito depois de Crysencio Summerville, colega de equipa de Traoré no West Ham, ter publicado um vídeo nas redes sociais que mostra o espanhol a levantar 145 quilos no ginásio do centro de treinos do clube londrino.

Adama Traoré, que no passado confessou que cobria o corpo com óleo de bebé para evitar as marcações adversárias, reforçou o West Ham em janeiro, oriundo do Fulham, num negócio que ficou fechado por pouco mais de dois milhões de euros.

Até ao momento, participou em cinco partidas dos hammers, tendo apenas sido titular no duelo da Taça de Inglaterra com o Burton Albion, clube da League One.

«Adama é um jogador único. Não existem muitos com a sua habilidade, velocidade e capacidade no um para um. É um talento que vamos aproveitar, mas isso vai levar o seu tempo. Ele tem de se adaptar e entender a dinâmica da equipa. Já demonstrou a sua qualidade em Espanha e em Inglaterra, estamos a falar de um jogador de altíssimo nível», vincou Nuno Espírito Santo.