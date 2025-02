Vindo de um importante triunfo no terreno do vice-líder Arsenal, o West Ham prolongou a boa fase na Premier League na receção ao aflito Leicester, que derrotou por 2-0, no encontro que fechou a 27.ª jornada da prova.

O resultado foi construído durante a primeira parte, com o aniversariante Tomas Soucek a desbloquear o nulo, na recarga a uma defesa incompleta de Hermansen, e Vestegaard a desviar para o fundo da sua baliza um remate de Jarrod Bowen.

Pela primeira vez esta temporada, os hammers somam duas vitórias consecutivas no campeonato.

O West Ham, 15.º classificado, chega aos 33 pontos na Liga inglesa, os mesmos de Manchester United e Tottenham, enquanto o Leicester continua na penúltima posição, com apenas 17, a cinco de distância da zona de salvação.