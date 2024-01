Seis semanas depois de ter sofrido uma paragem cardíaca no jogo com o Bournemouth, Tom Lockyer, capitão do Luton Town, regressou ao centro de treinos da equipa para visitar os colegas.

O clube inglês partilhou vários momentos do reencontro do jogador com o restante plantel nas redes sociais. Nas imagens é possível perceber que Lockyer estava muito feliz por rever os colegas de equipa.

De recordar que Tom Lockyer colapsou em campo a 16 de dezembro, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca. O jogador, de 29 anos, foi operado ao coração e tem agora um desfibrilhador implantado.