Esta quinta-feira, o Fulham, orientado pelo português Marco Silva, recebeu e venceu o Brighton, por 3-1, na 14.ª jornada da Premier League.

Com uma entrada mais forte, o Fulham chegou ao intervalo na frente, depois de um golo de Alex Iwobi aos quatro minutos. Na segunda parte, o Brighton reagiu e empatou aos 56 minutos, autoria de Baleba.

No entanto, a equipa de Marco Silva mostrou maior vontade de resgatar os três pontos e venceu com autogolo de O’Riley (79m) e bis de Iwobi (87m).

Com este resultado, o Fulham sobe ao sexto lugar, com 22 pontos, menos um que o Brighton, que está em quinto. Ambas as equipas estão em lugares de acesso às competições europeias.

No outro jogo da noite, o Tottenham perdeu na visita ao terreno do Bournemouth (1-0), com um golo solitário de Dean Huijsen, assistido por Tavernier.

O Tottenham soma o terceiro jogo consecutivo sem vencer (um empate e uma derrota para o campeonato e um empate na Liga Europa) e está em 10.º lugar, com 20 pontos. O Bournemouth está em nono, com 21.