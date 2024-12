Na noite de quarta-feira, Jack Grealish, do Manchester City, travou vários duelos com Jota Silva, português do Nottingham Forest, num encontro vencido pelos «Citizens».

Na tarde de quinta-feira, o avançado inglês, de 28 anos, reconheceu as parecenças – sobretudo no corte de cabelo – com o internacional português, de 25 anos. Nas redes sociais, Grealish reagiu com humor.

Esta é uma particularidade comentada em Portugal há mais de um ano, mas que tomou proporções diferentes aquando da transferência de Jota Silva para Inglaterra.

Aliás, em março, Bernardo Silva prometeu «enganar Guardiola» com o avançado português.