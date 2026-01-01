O Fulham, de Marco Silva, abriu o ano de 2026 com um empate (1-1) no terreno do Crystal Palace. Um golaço de Tom Cairney nos minutos finais valeu o primeiro ponto do ano para o português.

A jogar em casa, os «Eagles» abriram as contas do jogo com o suspeito do costume. Jean-Philippe Mateta, avançado francês que tem estado em destaque, chegou ao décimo golo na temporada para dar vantagem ao Palace (39m).

A resposta do Fulham surgiu no segundo tempo e veio do banco. Tom Cairney saltou do banco aos 68 minutos e precisou de pouco mais de dez minutos para restabelecer o empate. O escocês anotou, de pé esquerdo, um belo golo para colocar tudo igual (80m).

Com este resultado (1-1), o Fulham sobe à décima posição com 27 pontos. Já o Palace é nono com também 27 pontos conquistados.

Confira todos os jogos e a classificação da Premier League.