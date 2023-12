O treinador do Bournemouth confirmou esta sexta-feira que o médio Hamed Traorè foi internado com malária e já se encontra em fase de recuperação.

«As últimas semanas foram difíceis para ele, pessoalmente, e, do ponto de vista desportivo, ficará de fora por algum tempo», acrescentou o técnico espanhol.

O médio costa-marfinense, de 23 anos, não integrava os convocados do Bournemouth desde o princípio de dezembro. Esta época leva seis partidas disputadas e um golo marcado. Traorè chegou a Inglaterra há um ano, proveniente dos italianos do Sassuolo.

O Bournemouth ocupa o 12.º lugar e visita, no domingo, o Tottenham.

