Nuno Espírito Santo foi suspenso por três jogos, depois de ser expulso durante a receção do Nottingham Forest ao Brighton (2-2), no final de setembro.

Por entender que o treinador adotou uma postura imprópria e insultou o árbitro do encontro, a federação inglesa (FA) multou o português em 55 mil libras (cerca de 66 mil euros). Por sua vez, o médio Gibs-White, que contestou a arbitragem, foi punido em 20 mil libras (cerca de 24 mil euros) e um jogo de suspensão.

Desta forma, Nuno Espírito Santo não estará no banco do Forest na receção ao Crystal Palace e ao West Ham, nem na visita a Leicester. Os três encontros são referentes à Premier League.

A propósito deste caso, o 10.º classificado do campeonato foi multado em quase 900 mil euros, por uma publicação nas redes sociais.

Por fim, a FA também sancionou a conduta de Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest – e presidente da SAD do Rio Ave – pelos comportamentos após a derrota com o Fulham. Por isso, o empresário grego não poderá frequentar os recintos desportivos ingleses nos próximos cinco jogos.

Na reação, nas redes sociais, o Nottingham esclareceu que já recorreu desta decisão.

Nottingham Forest Football Club notes the decision of the Regulatory Commission in relation to its owner, Evangelos Marinakis.



An appeal has immediately been lodged against this decision in respect of both the liability and the sanction.