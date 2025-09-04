«ET phone… Premier League»? Nas redes sociais, teoriza-se, por estes dias, sobre se o Leeds terá um adepto vindo de outro mundo.

Tudo por causa de uma imagem, que se tornou viral, de um fã, apanhado pelas câmaras televisivas durante o jogo com o Newcastle, que se cobriu com um impermeável para se proteger do frio e da chuva.

À distância, as parecenças com a personagem idealizada por Steven Spielberg no clássico do cinema “ET - O Extraterrestre” são evidentes.

Também o vê dessa forma?