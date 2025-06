Dezanove temporadas e quinze títulos depois, Jonny Evans retira-se do futebol, aos 37 anos, uma decisão tomada poucas semanas depois de ter sido dispensado do plantel principal do Manchester United, orientado pelo português Ruben Amorim.

Numa nota publicada no seu site oficial, os Red Devils dão conta de que Evans passa a liderar o departamento de acompanhamento de jogadores jovens e cedidos a outros clubes, trabalhando de forma estreita com o diretor para o futebol, Jason Wilcox, e o responsável pela academia do clube inglês.

🔴 Jonny Evans has been appointed as our Head of Loans and Pathways, confirming the end of his illustrious playing career 🤝 — Manchester United (@ManUtd) June 30, 2025

Jonny Evans representou o Manchester United em 241 ocasiões, ajudando-o a conquistar uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e três Ligas inglesas, entre outros troféus. Na época de despedida, disputou 13 partidas, tendo apontado um golo.

Foi ainda internacional pela Irlanda do Norte em 107 ocasiões e condecorado como Membro da Ordem do Império (MBE na sigla inglesa), em 2023, pelo impacto e a postura evidenciada ao longo da carreira.

«Anuncio oficialmente a minha retirada do futebol, não com tristeza, mas com orgulho, gratidão e entusiasmo pelo próximo capítulo. Serei eternamente grato aos treinadores, ao staff e, claro, aos companheiros de equipa com quem tive o privilégio de trabalhar ao longo dos meus 20 anos no futebol profissional», partilhou Jonny Evans.

