Jurgen Klopp prestou as primeiras declarações após ser campeão inglês e dedicou o título a Kenny Dalglish e a outras glórias do Liverpool.

«É incrível ser campeão com este clube. Kenny, é para ti também... Não tens de esperar mais 30 anos. Os rapazes admiram-vos. É fácil motivar a equipa pela grande história que temos», afirmou o técnico alemão em declarações à Sky Sports, num painel onde estava, além de Dalglish, também Graeme Souness, antiga gloria do Liverpool e ex-treinador do Benfica.

Klopp descreveu a sensação de acompanhar a vitória do Chelsea sobre o Manchester City desta noite, que valeu o título inglês aos Reds, 30 anos depois: «Os 90/100 minutos foram muito tensos. Não queria envolver-me, mas ao ver acabas por te envolver. O penálti, as oportunidades do Chelsea... O que os meus jogadores fizeram nos últimos dois, três anos foi excepcional. Não esperei 30 anos. Só tivemos uma verdadeira hipótese de ganhar no ano passado. Ontem, fiquei feliz com o nosso jogo. Fiquei com a sensação que estávamos bem.»

«Fiquem em casa ou vão para a porta, mas não façam mais do que isso. É tudo aqui e aqui», disse Klopp, apontado para o coração e para a cabeça.