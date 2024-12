Jogo de loucos em Newcastle, com o Liverpool a empatar com os da casa 3-3, a contar para a 14.ª ronda da Liga inglesa.

Os líderes do campeonato inglês viram-se a perder logo na primeira parte, com Isak (35m) a abrir o marcador para os magpies com um grande golo.

No segundo tempo, cinco golos, o primeiro por intermédio de Curtis Jones (50m) a fazer o empate para os reds, seguido de Gordon (62m). Mas Salah tinha ideias diferentes e com um bis, aos 68 minutos e aos 83 minutos fez a reviravolta no marcador.

No entanto, o Liverpool deixou-se empatar já em cima do apito final. Fabian Schar (90m) igualou o resultado uma vez mais e fechou o mesmo em 3-3.

Com este resultado, o Newcastle fica no nono lugar da classificação, já o Liverpool continua líder, mas viu o Chelsea recuperar dois pontos.

Os blues de João Félix golearam o Southampton de Mateus Fernandes por 1-5. Ao intervalo, o Chelsea já vencia por 1-3, com os golos de Diassi (7m), Nkunku (17m) e Félix a assistir para Madueke (34m). Aribo (11m) tinha reduzido para os saints.

O Chelsea que beneficiaram da expulsão de Stephens aos 39 minutos, aumentaram a distância no marcador no segundo tempo, Palmer (77m) e Sancho (87m) fecharam o resultado em 1-5.

Com este triunfo, o Chelsea aproxima-se do Liverpool, mantendo o segundo lugar. Já o Southampton continua a ser a lanterna vermelha da Liga inglesa.

Em Liverpool, o Everton recebeu e goleou a armada portuguesa do Wolverhampton por 4-0. Ao intervalo, os toffees já venciam por 2-0, com golos de Young (10m) e Mangala (33m). Na segunda parte, com dois autogolos de Dawson (49m e 72m), o Everton acabou por vencer por 4-0.

Com este triunfo, a equipa de Beto foge aos lugares de despromoção, estando em 15.º lugar, o Wolves continua em penúltimo, com apenas nove pontos.