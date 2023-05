Numa noite de especial festa para Erling Haaland e Pep Guardiola, o Manchester City regressou à liderança da Premier League, ao vencer na receção ao West Ham (3-0).

Haaland fez o já esperado há algum tempo e tornou-se no jogador com mais golos numa só temporada da história da Premier League.

Por sua vez, Guardiola festejou o golo mil como treinador dos citizens: desde 2016, altura em que o técnico catalão chegou ao clube, nenhuma outra equipa das Big Five festejou tantas vezes.

1,000 - Man City have now scored 1,000 goals in all competitions under Pep Guardiola, the most of any side in Europe's big-five leagues since he joined in 2016, and over 200 more than any other Premier League side in this time (Liverpool 797). Grand. pic.twitter.com/PBlbnVwC4j