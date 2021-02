Rúben Dias está apto para a receção do Manchester City ao Tottenham, em jogo da 24.ª jornada da Premier League.

O defesa-central português falhou a deslocação dos citizens ao terreno do Swansea por doença - na altura o técnico Pep Guardiola falou em febre e dores no estômago -, mas já está recuperado.

«O Fernandinho está fora do jogo, o Rúben Dias já voltou e o Aguero fez hoje [sexta-feira] o segundo treino connosco. Com exceção do Fernandinho, do Nathan [Aké] e do Kevin de Bruyne, acho que o resto do plantel está disponível», afirmou Guardiola, em conferência de imprensa, acrescentando que Rodri, que saiu tocado do duelo com o Swansea, também está recuperado.

O Manchester City, líder da Premier League, recebe este sábado o Tottenham, de José Mourinho, a partir das 17h30.