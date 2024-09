Tarde para esquecer para Bruno Fernandes. O médio internacional português viu, aos 30 anos de idade, o primeiro vermelho direto na carreira profissional, durante o Manchester United-Tottenham, neste domingo. Até agora, só tinha visto essa cartolina por acumulação de amarelos, por duas vezes.

Tudo aconteceu ao minuto 42, quando o médio acertou com o calcanhar na canela de Maddison. O árbitro Chris Kavanagh entendeu que o português colocou em perigo a integridade física do adversário e mostrou-lhe a sanção mais pesada, para incredulidade de Bruno e dos colegas.

🔎 Tu és o VAR: Vermelho ou escorregadela?

▫️ Decisão foi expulsão.

Esse acontecimento facilitou a vitória forasteira do Tottenham, por 0-3. Os londrinos até já estavam em vantagem quando Bruno foi expulso. Aos três minutos, uma grande cavalgada de Micky Van de Ven originou um golo de Johnson, ao segundo poste.

Van de Ven ligou o motor e esqueceu-se de o desligar 🔥 Brennan Johnson

Van de Ven ligou o motor e esqueceu-se de o desligar 🔥 Brennan Johnson

Já na segunda parte, os spurs marcaram por intermédio de Dejan Kulusevski, aos 47 minutos. O United concedeu muito espaço na transição defensiva.

Dominic Solanke, reforço desta época, aumentou para três a vantagem, já aos 78m. Onana ainda evitou males maiores, com um par de boas intervenções.

Do lado do United, nota ainda para uma lesão de Mason Mount, que saiu do banco de suplentes e acabou por ser substituído na reta final do encontro. Isto acontece dias antes da receção do FC Porto ao United, na quinta-feira, a contar para a Liga Europa.

O Manchester United, 11.º classificado, soma a terceira derrota em cinco jogos, com crescente contestação a Erik Ten Hag. O Tottenham soma a segunda vitória consecutiva e sobe ao oitavo lugar.

No outro jogo da Premier League realizado à tarde, o Aston Villa empatou em casa do recém-promovido Ipswich Town, a duas bolas, e perdeu a hipótese de subir ao pódio da tabela. Delap foi a figura do jogo, bisando a favor do Ipswich. Já Rogers e Watkins faturaram pelos londrinos.