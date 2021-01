Era o jogo de cartaz da jornada na Premier League… mas não fez jus à expectativa.

Liverpool e Manchester United proporcionaram um jogo muito fechado, com raríssimas oportunidades quer numa baliza quer na outra, e não saíram do 0-0.

Em jogo estava a disputa do primeiro lugar, pertença da equipa de Bruno Fernandes no início da ronda e que o Liverpool podia igualar.

Mas apesar de jogar em casa e de ter tido mais posse de bola, o campeão em título não conseguiu criar o perigo que lhe é habitual.

Ainda sem Diogo Jota, lesionado, o Liverpool viu mesmo o português do outro lado ser o mais perigoso em campo.

Bruno Fernandes criou a melhor oportunidade de golo da primeira parte, com um livre direto batido de forma quase perfeita aos 34m.

E se na primeira parte não houve muito mais oportunidades de golo, na segunda ainda menos. Alisson ainda foi colocado à prova duas vezes de forma mais perigosa, mas negou o golo a Bruno Fernandes, primeiro, e a Pogba, depois.

Sai, portanto, a rir desta partida o Manchester United, que segura a liderança da Premier League.

A jornada acaba por ser muito positiva também para o Tottenham, de José Mourinho, que venceu o Sheffield Utd neste domingo e encurtou distâncias para o topo.

Os Spurs estão no quarto lugar, com 33 pontos, menos um do que o Liverpool e menos quatro que o Man Utd.