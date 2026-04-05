OFICIAL: Kieran Trippier vai deixar o Newcastle no final da temporada
Internacional inglês conquistou uma Taça da Liga pelos «Magpies»
Internacional inglês conquistou uma Taça da Liga pelos «Magpies»
O internacional inglês Kieran Trippier, de 35 anos, vai deixar o Newcastle no final da temporada, altura em que expira o contrato que o liga aos Magpies.
O anúncio foi feito pelo próprio jogador aos canais do clube inglês, aonde chegou há quatro anos e meio, vindo do Atlético de Madrid, num negócio que ficou fechado por mais de 14 milhões de euros.
«Foi uma jornada incrível. Vou sentir saudades de todos, mas ganhar um troféu convosco foi algo realmente especial, foi o melhor momento da minha carreira», confessou o lateral, referindo-se à conquista da Taça da Liga, em 2025.
«Ao Eddie Howe, a toda a equipa técnica e a todos os que trabalham nos bastidores, um grande obrigado. O treinador confiou em mim - duas vezes -, deu-me a oportunidade de representar e capitanear este grande clube e, mais importante, conseguimos ganhar um troféu. Vou sentir saudades de todos no clube. Obrigado», concluiu o jogador.
Trippier leva 157 jogos pelo Newcastle, com quatro golos e 28 assistências no registo pessoal. Esta época, participou em 34 partidas pelos Magpies.
Formado no Manchester City, jogou ainda no Barnsley, no Burnley, no Tottenham e no Atlético de Madrid, onde se sagrou campeão espanhol em 2021. Para além disso, representou a seleção inglesa em 54 ocasiões.