O Manchester City anunciou Juan Lillo como treinador adjunto de Pep Guardiola.

O técnico espanhol de 54 anos vai juntar-se à estrutura dos citizens, após ter orientado os japoneses do Vissel Kobe.

«A minha relação com Pep dura há muitos anos e estou encantado por juntar-me a esta equipa. O City tem tido muito sucesso ao longo dos últimos anos e tem deixado uma marca de futebol bonito», afirmou o treinador, que irá substituir Mikel Arteta, que saiu para técnico principal do Arsenal.

De referir que Lillo já orientou Guardiola, quando este ainda era jogador, em 2005/06, então como técnico principal do Dorados de Sinaloa, do México.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

