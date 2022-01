O Everton anunciou a saída imediata de Rafael Benítez do comando técnico.

O treinador espanhol de 61 anos deixa os 'Toffees' no 15.º lugar da Premier League. O despedimento acontece no dia seguinte à derrota por 2-1 em casa do Norwich, em jogo da 22.ª jornada da Liga Inglesa.

Benítez assumiu o comando da equipa onde joga o português André Gomes em junho de 2021, tendo ficado pouco mais de meio ano no clube.

O Everton afirma que em breve anunciará o substituto.