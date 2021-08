Kurt Zouma é reforço do West Ham, proveniente do Chelsea.

Em comunicado no site oficial, os hammers informam que o internacional francês rubricou um contrato válido por quatro épocas, até 2025.

«Estou muito feliz e muito orgulhoso. A temporada passada deu muita confiança à equipa e quero ajudar o clube a evoluir ainda mais este ano», disse Zouma, citado na nota.

Aos 26 anos, o defesa-central muda-se para o West Ham, depois de sete anos vinculado ao Chelsea, com empréstimos a Stoke City e Everton pelo meio.

We are delighted to announce the signing of France international Kurt Zouma until the summer of 2025!