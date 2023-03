O Brighton venceu esta quarta-feira na receção ao Crystal Palace, por 1-0, em jogo atrasado da jornada oito da Premier League.

No Amex Stadium, Mitoma assistiu Solomon March e o médio inglês fez o único golo do encontro logo aos 15 minutos.

Com este resultado, o Brighton iguala o Liverpool no sexto lugar da tabela classificativa, mas tem um jogo a menos do que os reds, isto na luta pelos lugares de acesso às competições europeias. O Palace é 12.º, com 27 pontos.

Ainda no sul de Inglaterra, o Southampton foi derrotado na receção ao Brentford (2-0), este referente à sétima ronda do campeonato.

Ivan Toney fez o 1-0 aos 32 minutos e assistiu Yoane Wissa para o 2-0 final mesmo em cima do apito final, aos 90+7 minutos.

Com este triunfo, o Brentford está no oitavo lugar, enquanto o Southampton permanece na última posição.