A Premier League informou, esta quinta-feira, que a partir da próxima época, 2024/2025, será introduzida uma nova tecnologia de fora de jogo semiautomático no principal escalão do futebol inglês.

Esta nova ferramenta entrará em funcionamento na liga inglesa a partir de outono de 2024, numa das paragens internacionais entre setembro e dezembro.

«A tecnologia fornecerá um posicionamento mais rápido e consistente da linha de fora de jogo virtual, com base no rastreamento ótico do jogador, e produzirá gráficos de transmissão de alta qualidade para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão para os espetadores», pode ler-se no comunicado oficial.

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season



It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience