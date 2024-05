O campeão Manchester City e o vice-campeão Arsenal são as equipas mais representadas na equipa do ano na Premier League.

Na escolha dos adeptos, que não tem portugueses, estão quatro jogadores de cada equipa. Raya, Ben White, Saliba e Gabriel são os jogadores do Gunners, que preenchem quase a totalidade da defesa: Trent Alexander Arnold, do Liverpool, é o único «intruso» neste setor.

De Bruyne, Rodri, Phil Foden e Erling Haaland são os jogadores dos tetracampeões, numa lista onde só cabem cinco equipas: além de City e Arsenal, Liverpool, Chelsea (Cole Palmer) e Aston Villa, representado por Ollie Watkins.

You voted these 11 Premier League stars as your 2023/24 Fan Team of the Season! ✨#PLFanTeamOfTheSeason pic.twitter.com/9m8ImsnJIM