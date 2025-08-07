Apesar de não adivinhar o futuro, o Supercomputador da Opta fez uma previsão para a Premier League em 2025/26.

Para felicidade dos adeptos do Liverpool, o Supercomputador colocou os Reds como favoritos à conquista da liga inglesa, seguindo-se o Arsenal de Viktor Gyökeres. O Manchester United de Ruben Amorim surge apenas no 12.º lugar na luta pelo título.

De acordo com a ferramenta, os Reds têm 28,5 por cento de hipóteses de serem campeões, enquanto o Arsenal conta com 24,3 por cento. O Manchester City de Pep Guardiola completa o pódio de favoritos ao título, com 18,8 por cento de chances de erguer o troféu.

Um dado curioso é o facto do Man. United apresentar uma probabilidade de descida de divisão de 11 por cento. A probabilidade de ser campeão é bem menor (0,6 por cento).

Em relação às outras equipas orientadas por portugueses, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo aparece uma posição acima do emblema de Old Trafford, no 11.º lugar. O Fulham de Marco Silva surge no 15.º lugar e o Wolverhampton de Vítor Pereira no 17.º lugar e último que assegura a manutenção.

As três equipas que poderão descer para o Championship, segundo o Supercomputador, são precisamente as que subiram: Burnley, Leeds e Sunderland.