Os adeptos do Wolverhampton veem Vítor Pereira certamente como a salvação da temporada e os números «comprovam-no».

O técnico português chegou ao clube britânico com 16 jornadas decorridas da Liga inglesa e apenas nove pontos conquistados, no penúltimo lugar da classificação.

Desde a estreia, uma vitória frente ao Leicester por 3-0, o treinador de 56 anos esteve 15 jogos à frente dos wolves, conquistando sete triunfos, dois empates e registando seis desaires.

A última vitória frente ao Ipswich Town [2-1] quase garantiu a permanência em mais uma época na Premier League, abrindo o «fosso» para a zona de despromoção para 12 pontos, com apenas sete jornadas para disputar.

Todos este números representam um registo de 1.53 pontos por jogo, mais do que qualquer treinador que tenha entrado com a época em andamento no principal escalão inglês.

A prestação de Vítor Pereira supera David Moyes [Everton], com uma média de 1.5 pontos e o pódio é fechado por outro português: Ruben Amorim. O timoneiro dos «red devils» não tem tido vida fácil em Manchester, conquistando apenas 1.15 pontos por partida [20J, 6V, 5E e 9D].

Graham Potter [West Ham], 1.09 pontos, Ruud van Nistelrooy [Leicester], 0.55 pontos e Ivan Juric [já despedido do Southampton que foi despromovido na última jornada], 0.28 pontos, fecham a lista de seis técnicos que começaram funções com o campeonato a decorrer.