Após uma série de cinco vitórias consecutivas na Premier League, o Arsenal foi travado em casa pelo Liverpool, num empate a zeros. Os visitantes alargam a série de jogos sem perder para seis.

Num jogo sem grande espetacularidade e sem golos, a grande notícia deste duelo foram os 64 minutos realizados por Viktor Gyökeres. Porquê? Com isso, o Sporting ficou com o direito de receber mais 1,25 milhões de euros, devido aos objetivos estabelecidos aquando da transferência do sueco para o Arsenal.

Na primeira parte, a grande oportunidade de golo pertenceu ao Liverpool, apesar de o Arsenal ter mais posse de bola. Os Reds acertaram na trave da baliza defendida por Raya, num remate longínquo de Conor Bradley.

Na segunda metade, foi igualmente o Liverpool a ter mais perigo. Aliás, só conseguiu rematar já bem perto dos noventa minutos. De forma curiosa, Arteta esgotou as substituições aos 78 minutos. Porém, o Liverpool só fez a primeira aos 90+4m... e por lesão de Conor Bradley, que saiu de maca.

Com este nulo, o Arsenal soma 49 pontos em 21 jogos, sendo líder com mais seis pontos do que o Manchester City. O Liverpool é quarto classificado com 35 pontos, a já oito pontos de Aston Villa e Man City.