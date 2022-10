Finalmente, os lobos uivam!

O Wolverhampton venceu neste sábado o Nottingham Forest por 1-0 e regressou aos triunfos que lhe fugia desde o início de setembro.

Com seis portugueses de início – José Sé, Toti Gomes, Rúben Neves, Matheus Nunes, Moutinho e Podence -, os wolves ainda com treinador interino, chegaram à vantagem graças a um penálti batido de forma perfeita por Rúben Neves aos 56m.

Contudo, seria outro o português a ser o destaque da partida. Já nos últimos dez minutos de jogo, Matheus Nunes cometeu penálti que o VAR detetou, mas José Sá fez uma enorme defesa e segurou o importante triunfo que permite ao Wolverhampton deixar a zona de descida, passando a somar nove pontos em 10 jornadas.

Em melhor posição está o Fulham, treinado pelo português Marco Silva. Na receção ao Bournemouth, e com João Palhinha no onze inicial, o Fulham empatou 2-2.

Até foram os visitantes a marcar primeiro, logo no segundo minuto por Solanke, mas Diop empatou 20 minutos depois. O Bournemouth voltou a marcar ainda na primeira parte por Lerma, mas o inevitável Mitrovic voltou a empatar a partida aos 52m na conversão de um penálti.

Este resultado deixa o Fulham no 10.º lugar, com 12 pontos, menos um do que o adversário deste sábado.

Mais cedo, o Leicester tinha recebido o Crystal Palace, num jogo que não saiu do nulo. Os foxes passam a somar cinco pontos, subindo do último ao penúltimo lugar por troca com o Nottingham Forest.