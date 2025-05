Já há um finalista do play-off de acesso à Premier League! O Sheffield United venceu esta segunda-feira o Bristol, por 3-0 (6-0 no agregado), e garantiu a presença no jogo decisivo.

A jogar em casa, Kieffer Moore (41m), Gustavo Hamer (52m) e Callum O’Hare (83m) marcaram os golos da partida e repetiram o resultado da primeira mão.

Um ano depois da despromoção, e do 20.º lugar, o Sheffield almeja um regresso ao principal escalão português. Na fase regular da segunda divisão, os Blades ficaram em terceiro lugar, com 90 pontos, a 10 do Leeds e Burnley, ambos promovidos diretamente.

A final do play-off está marcada para 24 de maio, em Wembley, e o Sheffield aguarda o vencedor da eliminatória entre o Coventry e o Sunderland.