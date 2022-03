Noite de sonho para o Tottenham. Noite de pesadelo para o Everton. Noite memorável para Harry Kane.

Pode resumir-se dessa forma o que aconteceu em Londres nesta segunda-feira, com o Tottenham a golear o Everton por 5-0, num jogo que teve um bis de Kane, que o fez gravar de forma ainda mais forte o nome na história da Premier League.

O capitão dos spurs chegou aos 176 golos, ultrapassou Thierry Henry (175) e tornou-se no sexto melhor marcador de sempre na Premier League.

E a ver tudo do banco do Everton estava o quinto melhor marcador de sempre, que deverá ser ultrapassado em breve… Frank Lampard.

O agora treinador do Everton marcou 177 golos e está apenas um à frente do capitão do Tottenham.

Além do bis de Kane, também Son marcou por duas vezes e Reguilon fez um golo que se juntou ao autogolo de Keane, que abriu o marcador.

Este resultado permite à equipa de Antonio Conte reforçar o quinto lugar da Premier League, com 45 pontos, mais cinco do que o Wolverhampton.

Já o Everton, que teve André Gomes no banco, é o 17.º classificado, com 22 pontos, apenas um acima da linha de água.