O Tottenham de Mourinho empatou neste domingo em casa do Crystal Palace (1-1) e fica com a liderança da Premier League à mercê do que fizer o Liverpool mais tarde.

A equipa de Mourinho esbarrou numa excelente exibição de Guaita, guarda-redes do Crystal Palace, que negou o golo diversas vezes aos jogadores do Tottenham, a última das quais já nos descontos, com uma defesa incrível após livre direto de Eric Dier.

Apesar da excelente exibição, o guarda-redes espanhol não fica isento de culpas no golo que deu vantagem aos Spurs, apontado por Kane aos 23m.

O espanhol já antes tinha negado duas vezes o golo à equipa de Mourinho, mas depois foi traído por uma trajetória estranha da bola, atirou-se para a esquerda, mas a bola acabou por entrar no meio da baliza.

Em vantagem ao intervalo, o Tottenham entrou na segunda parte com uma atitude completamente diferente e deixou que o Crystal Palace crescesse.

Por isso, quando Schlupp fez o empate aos 81 – lance no qual Lloris também tem culpas ao deixar a bola escapar entre as mãos – deu alguma justiça ao marcador. A equipa de Mourinho foi atrás da vitória, mas esbarrou na sempre em Guaita.

Que G(u)aita, Mourinho!