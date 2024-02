Um triunfo Made In Portugal.

O Liverpool recebeu e venceu o Burnley, na tarde deste sábado, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da Premier League.

Em Anfield, três jogadores que passaram pelo futebol português compuseram o trio atacante dos reds: o português Diogo Jota (ex-Paços de Ferreira e FC Porto), Darwin Núñez (ex-Benfica) e Luis Díaz (ex-FC Porto).

O primeiro a abrir as hostilidades foi mesmo Jota: em grande forma, o avançado luso fez o 1-0 aos 31 minutos e apontou o quinto golo nos últimos seis jogos.

Um momento que fica também para a história, já que a assistência foi de Trent Alexander-Arnold e o jogador inglês tornou-se assim no defesa com mais assistências da história da Premier League: 58.

No entanto, a acabar a primeira parte, o Burnley reagiu, também de bola parada, e deixou Anfield em suspenso. Dara 'Oshea fez o 1-1 de cabeça, servido por Brownhill.

Eu marco de canto, tu marcas de canto, toda a gente marca de canto 🫣 O'Shea

Não demorou muito, no entanto, a reação dos comandados de Jurgen Klopp. Aos 52 minutos, após um cruzamento de Harvey Elliott, Luis Díaz finalizou de cabeça para o 2-1.

O jogo entrou numa fase mais caótica, muito partido, e a formação visitante podia até ter chegado ao empate, não fosse a competência de Keheller na baliza e de alguma ineficácia. Do outro lado, também o Liverpool dispôs de algumas oportunidades para marcar.

Numa dessas ocasiões, à entrada para os últimos dez minutos, foi Darwin a fechar o resultado, com mais um golo de cabeça e após mais uma assistência de Elliott.

Com este resultado, o Liverpool segue na liderança do campeonato inglês, com 54 pontos, mais dois do que o Manchester City – mas mais um jogo. O Burnley está em penúltimo, com 13 pontos.