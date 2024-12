Está dado o pontapé na crise. Sete jogos depois, o Man. City volta a vencer.

Esta quarta-feira, na recepção ao Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo (NES) e Jota, os citizens bateram o Forest por 3-0.

Na primeira parte do encontro, com Jota a titular no Forest e Rúben Dias e Bernardo Silva no City, foi o clube de Manchester que entrou a vencer e com cores bem portuguesas. Bernardo Silva (8m) deu o mote para a vitória da equipa de Pep Guardiola.

De Bruyne volta com uma assistência, Bernardo só teve que meter o pé 😎

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManCity 1 x 0 @NFFC#DAZNPremier pic.twitter.com/pmjR6rG19J — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 4, 2024

Mas o City não ficou por aí. Depois da assistência para Bernardo Silva, foi a vez de Kevin De Bruyne (31m) fazer o gosto ao pé. O médio belga não faturava desde agosto, altura em que marcou ao Ipswich Town.

Na segunda parte, a equipa de Pep Guardiola continuou por cima do encontro e o golo de Doku (57m) veio verificar isso mesmo.

Com esta vitória, o Man. City regressa aos triunfos sete partidas depois, e termina a pior série de resultados da carreira de Pep Guardiola. O City sobe assim ao quarto lugar da classificação, já o Forest de NES e Jota, cai para o sétimo posto.