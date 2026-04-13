Há 45 anos que não se via isto em Old Trafford. Ou melhor, os adeptos do Manchester United presenciaram, nos últimos tempos, muitas noites traumáticas como esta. O que não viam desde 1981 era o rival Leeds ganhar no seu estádio para o campeonato (2-1). E com isso, reviveram traumas que acreditavam fazer parte do passado. Pelos vistos, enganaram-se.

A primeira parte do duelo que fechou a 32.ª jornada da Premier League foi uma espécie de regresso a uma era sombria dos Red Devils, que bem podem agradecer aos deuses por terem chegado ao intervalo com apenas dois golos de desvantagem.

Para lá do bis de Okafor (5 e 29m), a castigar uma passividade gritante dos jogadores do United, o Leeds teve pelo menos mais três ocasiões flagrantes, desperdiçadas por Calvert-Lewin (3 e 28m) e Tanaka (45m). E pelo meio, ao minuto 28, Mazraoui “roubou” um golo cantado a Calvert-Lewin com uma antecipação que valeu ouro.

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Pior do que isto era difícil, mas o Manchester United ainda tentou contrariar esta ideia, já que Lisandro Martínez foi expulso aos 56 minutos por ter puxado o cabelo a Calvert-Lewin. Surreal, ainda que pouca coisa surpreenda verdadeiramente os adeptos dos Red Devils, por estes dias.

Verdade seja dita, mesmo reduzida a dez, a equipa da casa foi em busca de um golo que relançasse o jogo. Ele surgiu aos 68 minutos, por Casemiro, assistido por Bruno Fernandes. Foi o 17.º passe para golo do internacional português nesta edição da Premier League.

A margem mínima dava azo a várias possibilidades. Se o United procurava o empate, o Leeds tentava fechar o jogo. Por pouco não o conseguiu aos 78 minutos, quando Lammens negou o golo a Calvert-Lewin com uma defesa providencial.

A resposta do United surgiu ao minuto 85, quando Sesko e Casemiro viram Darlow e Calvert-Lewin, este com uma interceção de cabeça em cima da linha de baliza, evitar o 2-2 com intervenções decisivas.

E assim se conta a história da segunda vitória fora de casa do Leeds na atual edição da Premier League, para a qual não ganhava qualquer jogo há mais de dois meses. Já o Manchester United somou o segundo encontro seguido sem ganhar para o campeonato, vendo a concorrência pela Champions apertar a malha.