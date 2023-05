Um adepto invadiu o campo no estádio do Leeds, durante o jogo da tarde deste sábado a contar para a Premier League, e empurrou o técnico do Newcastle, Eddie Howe, no peito, tendo sido de imediato parado pelos seguranças e escoltado à saída.

Esta situação insólita aconteceu já no período de descontos do empate a duas bolas em Elland Road.

Após o jogo, Howe reagiu ao acontecimento. «Foi uma verdadeira surpresa. Estava concentrado no jogo, aí, virei-me e é a última coisa que esperava que acontecesse seria aquilo».

De referir que, em fevereiro último, um adepto de 35 anos do Tottenham foi banido por quatro anos de entrar em estádios após ter agredido o guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale no final de um dérbi londrino. Agora, situação semelhante acontece em Leeds, sendo que este adepto não deverá ter sorte muito distinta.