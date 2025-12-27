A estreia a marcar de Florian Wirtz, reforço milionário do Liverpool, e os três pontos conquistados foram as notas positivas tiradas pelo treinador dos Reds, Arne Slot, no encontro de despedida do ano de 2025. O último classificado Wolverhampton deu bem que fazer em Anfield Road, mas perdeu por 2-1 e ainda não foi desta que se estreou a vencer na atual edição da Premier League.

Num jogo marcado pelas homenagens a Diogo Jota, que representou os dois clubes em Inglaterra, o Liverpool começou por ameaçar com uma bola ao poste atirada por Ekitiké, aos 11 minutos, mas só perto do intervalo conseguiu quebrar a resistência dos Wolves, que contaram com o português José Sá na baliza.

Ryan Gravenberch pays tribute to Diogo Jota with his celebration against Wolves ❤️ pic.twitter.com/BqJZAa9Dbe — Premier League (@premierleague) December 27, 2025

No espaço de um minuto, Ryan Gravenberch (41m) e Florian Wirtz (42m), que se estreou a marcar pelos Reds, construíram uma vantagem interessante para a equipa da casa, que Santiago Bueno, no reatamento (51m), encurtou, na recarga a uma defesa incompleta de Alisson.

Longe de estar a viver um momento de forma brilhante, no que toca à qualidade das exibições, o Liverpool não evitou alguns calafrios, em pleno Anfield Road, frente ao “lanterna vermelha” da Liga inglesa, mas foi capaz de segurar a magra vantagem até final.

VEJA AS IMAGENS DA HOMENAGEM A DIOGO JOTA

A terceira vitória seguida do Liverpool na Premier League, para a qual não perde há um mês, deixa os Reds isolados no quarto lugar, pelo menos enquanto não jogar o Chelsea, que este sábado defronta o Aston Villa (17h30). Quanto ao Wolverhampton sofreu a 11.ª derrota seguida e continua no último posto, sem qualquer triunfo somado na Liga.