O Arsenal safou-se de boa na receção ao último classificado da Premier League, Wolverhampton, que caiu em Londres (2-1), na 16.ª jornada, à custa de dois autogolos, o último surgido ao minuto 90+4.

Com o ex-Sporting, Viktor Gyökeres, novamente muito apagado no ataque, os Gunners demoraram 70 minutos para quebrar a resistência dos Wolves, que contaram com o internacional português Toti Gomes no eixo defensivo.

O 1-0 foi um daqueles momentos que podem perfeitamente integrar a coletânea dos apanhados do ano. Na sequência de um pontapé de canto, a bola foi devolvida pelo poste, bateu nas costas do guarda-redes do Wolverhampton, Sam Johnstone, e entrou na sua baliza.

O Arsenal parecia ter conseguido o mais difícil, mas os Wolves deixaram o Emirates em estado de choque quando, em cima do minuto 90, Toluwalase Arokodare repôs a igualdade.

Cheirava a surpresa em Londres, só que os Gunners voltaram a beneficiar de um autogolo, este apontado por Mosquera, para selarem o triunfo aos 90+4 minutos.

O triunfo permite ao Arsenal reforçar a liderança da Premier League e colocar pressão no Manchester City e no Aston Villa, que só jogam no domingo.