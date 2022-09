O Manchester City venceu fora o Wolverhampton, por 3-0, em jogo da 8.ª jornada da Premier League.

Num jogo com onze portugueses em campo (10 de início), a equipa de Guardiola começou a construir a vitória logo no primeiro minuto de jogo, com uma finalização de Grealish.

Ainda na primeira parte, Haaland - ou «Haalandinho» como o próprio gostava de ser chamado em criança - continuou a quebrar recordes. Assistido por Bernardo Silva, o norueguês marcou aos 16m e fez o 100 golo em 99 jogos (a contar desde que saiu do RB Salzburgo) e tornou-se também o primeiro jogador da história da Premier League a marcar nas primeiras quatro jornadas fora.

Wolves-Man City, 0-3: ficha e filme do jogo

Aos 33m, os Wolves (com sete portugueses no onze) ficaram reduzidos a 10, com a expulsão de Collins numa entrada de karaté sobre Grealish. Já na segunda parte, Haaland assistiu Foden, aos 69m, para sentenciar o placard.

Com este resultado, o Manchester City sobe provisoriamente ao 1.º lugar, com 17 pontos, o Wolves é 15.º classificado, com apenas 6.