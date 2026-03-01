VÍDEO: Bruno Fernandes lidera reviravolta do United frente ao Crystal Palace
Internacional português marca e assiste no triunfo por 2-1, que vale a subida ao pódio da Liga inglesa
A era dourada do Manchester United sob o comando de Michael Carrick conheceu um novo capítulo este domingo, com uma reviravolta frente ao Crystal Palace (2-1), para a 28.ª jornada da Premier League, saída dos pés de Bruno Fernandes, que voltou a assumir o papel principal no Teatro dos Sonhos.
O jogo abriu, ainda assim, com o golo do Palace, apontado por Maxence Lacroix ao minuto 4, depois de ter trocado as voltas a Yoro para, na sequência de um canto, cabecear colocado para o 1-0.
Os forasteiros estiveram por cima no jogo durante a meia hora inicial. Depois, entrou em cena Bruno Fernandes, que serviu Sesko (38m) e Casemiro (43m) para cabeceamentos perigosos e obrigou Dean Henderson a “voar” para lhe negar o empate, na execução de um livre frontal (42m).
Antes desta sequência, Harry Maguire também ficou perto de marcar, ao minuto 30, mas Ismaila Sarr rendeu o seu guarda-redes à boca da baliza e afastou, com a cabeça, o remate do defesa do United.
A remontada dos red devils, que contaram também com Diogo Dalot no onze inicial, ficou guardada para a segunda parte, com Bruno Fernandes a assumir o papel principal.
O internacional português começou por repor a igualdade, de penálti, aos 57 minutos, num lance que resultou na expulsão de Lacroix por falta sobre Matheus Cunha, e serviu Sesko para o 2-1, apenas oito minutos depois.
E assim se conta a sexta vitória nos últimos sete jogos do Manchester United, que coincidem com a chegada de Michael Carrick ao banco dos red devils. O triunfo permite-lhes igualar o Aston Villa na terceira posição, com 51 pontos, a 10 de distância do líder Arsenal, que este domingo recebe o Chelsea (16h30).