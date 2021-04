O Manchester United vingou-se esta tarde a humilhação sofrida na primeira volta e venceu o Tottenham, em Londres, por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da Premier League.

No duelo entre José Mourinho e Bruno Fernandes, sorriu o antigo médio do Sporting, graças a um golo da autoria de um nome também muito badalado em Portugal no passado verão: Edinson Cavani.

Mas já lá vamos.

No Estádio do Tottenham, foi o United o primeiro a balançar as redes, precisamente por Cavani, aos 35 minutos. Só que após consultar o VAR, o árbitro descortinou uma mão de McTominay na cara de Heung-Min Son e o lance foi invalidado.

Cinco minutos depois, respondeu o Tottenha, desta vez a valer. Lindelof, antigo defesa do Benfica, falhou o corte, Kane entregou a Son e o sul-coreano, com a frieza do costume, bateu Dean Henderson.

Em desvantagem no marcador, os comandados de Solskjaer foram à procura de transformar o prejuízo em lucro. E conseguiram, com o trio Fred, Pogba e Bruno Fernandes em destaque.

O 1-1 surgiu logo aos 57 minutos, após uma grande jogada coletiva no corredor central que Fred finalizou na cara de Lloris, depois de o guarda-redes gaulês ter evitado numa primeira instância o golo de Cavani.

Lloris brilhou depois após um grande remate de Bruno, Eric Dier evitou in extremis um golaço de calcanhar de Pogba, mas a dez minutos do fim o resultou virou-se mesmo para o vermelho.

Após um túnel de Bruno Fernandes, Greenwood cruzou certeiro para a área e Cavani, qual predador, cabeceou de cabeça para fazer o 2-1 e dar os três pontos à turma de Manchester. Nos descontos, a poucos segundos do fim, Greenwood ainda foi a tempo de fazer o 3-1, numa altura em que os spurs já estavam balanceados para o ataque.

Com este resultado, o Man United segue confortavelmente no segundo lugar da Premier League, com 63 pontos. O Tottenham é sétimo, com 49 pontos, a seis dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Vida difícil para José Mourinho.